全球領導護膚品牌SK-II展現勇於創新的精神，讓經典與街頭時尚趨勢結合，全新推出2019青春露春季限量版，以滿滿的繽紛碎花帶出如同Party歡慶感的青春活力，將經典與年輕世代熱愛的塗鴉藝術完美融合，呈現活力十足的春天氣息，傳達SK-II PITERA™所綻放的青春能量。

SK-II 在2019第二波母親節百貨檔期，除了推出佈滿繽紛碎花的春季限量瓶，更為保養迷們準備多款夢幻明星組合，無論是對青春露躍躍欲試的新同學，還是每天都離不開SK-II的忠實粉絲，不能錯過體驗青春奇蹟、打造完美膚質的最佳時刻。

全球領導護膚品牌SK-II展現勇於創新的精神，讓經典與街頭時尚趨勢結合，全新推出2019青春露春季限量版，瓶身承襲SK-II的經典亮紅，以滿滿的繽紛碎花帶出如同Party歡慶感的青春活力，將經典與年輕世代熱愛的塗鴉藝術完美融合，呈現活力十足的春天氣息，傳達SK-II PITERA™所綻放的青春能量。

(中時 )