長期以來公、私部門及民間社團組織決策階層以男性為主，桃園市文化局針對女性舉辦桃園女子社造論壇，以「女力‧創明日」為主題，希望讓關心公共議題的女性一起討論，讓女性觀點進入公共領域，一起營造桃園宜居生活。

文化局指出，正式的桃園女子社造論壇預定在9月登場，在此之前，會舉辦「小白兔」、「老江湖」專屬社造論壇，依照報名者的公共參與經驗區分。其中「小白兔」論壇將於5月5日在中壢公民會館舉辦，「老江湖」論壇則暫定在7月舉辦。希望透過開放式的討論以及案例分享，協助女性真實面對社區、城市困境，激發出後續的串連、行動的力量。

另外這次也有別於講師分享心得、講課的方式，而是採取開放空間會議的方式進行，講師負責引導與學員彼此交流、激盪，協助構思參與桃園市公共議題的各種途徑或方式。

因為桃園為6都中最年輕的城市，文化局盼公共議題由市民一同參與，希望關心桃園的女性加入論壇，用行動營造桃園的好生活。報名至30日為止，參與論壇免費，詳情可至桃園市文化局網站查詢。

(中時 )