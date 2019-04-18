台鹽公司捐贈七股區公所3面防災避難看板，設置在中寮、三股、鹽埕3個里，天災或重大意外發生時，居民及遊客都能快速逃往安全處所。（莊曜聰攝）

七股區是台南市第4大行政區，幅員遼闊位處濱海地區，區內在台17線以西的各里因地勢低窪，每逢颱風、暴雨，常面臨淹水問題，雖近年治水稍有成效，但未雨綢繆，區公所會在淹水熱區設置防災避難看板，提醒民眾注意，除原有的龍山里、十份里及溪南里外，在台鹽公司捐助下，17日在三股、中寮、鹽埕里3處的災防看板也正式啟用。

防災避難看板啟用儀式18日在中寮社區活動中心舉行，包括市府災害防救辦公室參事侯俊彥、台鹽七股鹽場郭武東場長、塩埕里長謝勝江、中寮里長許全田都到場參與。

3座防災避難看板的經費由台鹽公司贊助，台鹽在當地經營七股鹽場已經有67年歷史，許多當地居民都曾經是鹽場員工，台鹽公司也相當關心在地各項公共需求，均有編列回饋地方經費，鹽場場長郭武東表示，每年都會向公司爭取保留這項地方補助，為公共事務盡心力。

台南市災害防救辦公室參事侯俊彥指出，上月有嘉華鞋業捐贈12英吋的抽水機1台，這次又有台鹽捐贈3面防災避難看板，可見在地企業回饋鄉里的傭心；台南市長黃偉哲在防汛會議提到，要注意易淹水區的疏散撤離作業，以免因太晚進行人員撤離增加後續撤離工作的困難度及危險性，防災避難看板啟用有協助效果。

(中時 )