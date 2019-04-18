長庚大學工業設計學系舉辦第22屆畢業專題成果展，以「大風吹」、「未命名」為主題，展現對世界、環境的關懷。有學生設計出「MAMMA TATTOO」，讓媽媽在公眾場所哺乳不再尷尬，也有學生設計能用重機拖行的露營拖車，能透過旅行享受生活。

因擔心媽媽在公共場所哺乳時，需擔心尷尬，或者旁人有色遐想。學生宋宜欣設計出「MAMMA TATTOO」紋身貼紙，分為上乳貼及下乳貼。媽媽可根據當天的穿著或者哺乳習慣，透過紋身貼紙，化解媽媽在公眾場合哺乳會面臨的難題。

學生溫天源，設計出露營拖車「Land Cruiser」，僅有2顆輪子，又採輕巧設計，還有太陽能面板，重機可以輕鬆拖載，希望人們透過旅行享受生活。此外他還設計出能裝2種飲料的「Twist」隨行杯，民眾只需要透過轉還，就能切換杯子的水閥，同時滿足民眾想喝水或咖啡的念頭。

(中時 )