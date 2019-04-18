弘道老人福利基金會「不老騎士」活動即將開跑，今年「不老騎士2.0版」，首度定調為「不老騎士為愛千里」公益旅行，結合「獨居弱勢長輩餐食計畫」，報名者須捐助新台幣5萬元，展現「老人幫助老人」能量，希望長輩擁有追夢熱情外，並積極助人，計畫將籌募940萬元幫助16萬人次的獨居弱勢長輩。

弘道基金會舉辦的「不老騎士」活動，過去為免費參與，今年「不老騎士2.0版」定調為「不老騎士，為愛千里」，轉型結合募款計劃。弘道18日舉辦第九屆「不老騎士」招募起跑記者會表示，預定招募40名不老騎士，即日至6月14日止接受報名，報名條件是65歲以上、自備機車，並捐款5萬元提供獨居弱勢長輩餐食計畫，報名後須經面試確認錄取名單，至於環島經費則將透過企業支持來募集。

今年「不老騎士2.0版」行程規畫於9月28日從台中市出發，以9天時間逆時針環島一圈，行經南迴公路、蘇花公路外，更將首度挑戰北宜公路，預計在10月6日回到台中市達陣。

弘道基金會董事長王乃弘表示，不老騎士環台行動12年來，有越來越多長輩追求自己夢想不停步，經過調查、訪問發現，長輩除追求夢想外，最大的想望是幫助別人，因而決定將免費參與轉型為結合募款的「不老騎士2.0版」，活動中保留2個公益名額，讓弱勢長輩仍有追夢機會。

(中時 )