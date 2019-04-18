位於新港鄉古民村、海瀛村、宮後村交界處的這塊空地本是台糖小火車的鐵軌，因晚上路燈暗，有民眾會隨意棄置垃圾，18日整理後，由古民社區認養維護。（張亦惠攝）

嘉義縣長翁章梁上任後全面進行各村里生活環境調查，其中環境髒亂問題是民眾反映最多的議題之一，嘉義縣環境保護局18日在新港鄉古民村、海瀛村、宮後村交界處的一處髒亂點舉行「髒亂點消滅，村里總動員」啟動儀式，翁章梁與民眾共同捲起袖子清除髒亂點，並與新港鄉公所、古民社區簽署認養，期待民眾落實「庄內就是咱A厝內」的理念。

「髒亂點消滅，村里總動員」將分成三階段進行，翁章梁表示，經過村里長反應，發現共有222個髒亂點，縣環保局會一點一點的清理髒亂點，並與當地的村里社區簽署認養契約，讓社區居民能主動整理環境並維持社區的整潔，並有「庄內就是咱A厝內」的共識。

昨日縣長翁章梁、議員林秀琴、林淑完、何子凡以及新港鄉公所代表、古民社區，共同簽暑環境清潔維護認養書，宣示消滅髒亂點，也捲起袖子撿垃圾，短短不到5分鐘眾人就清出7袋垃圾。

古民社區發展協會理事長蔡峻傑表示，該處是位於新港鄉古民村、海瀛村、宮後村交界處的這塊空地本是台糖小火車的鐵軌，因晚上路燈暗，有民眾會隨意棄置垃圾，18日整理後，由古民社區認養維護，未來也會做美化。

環保局強調，將針對民眾反映的髒亂點進行造冊列管，並定期檢視執行進度及成果，結合民眾認養及社區參與，也希望這項政策讓民眾有感，長期目標是要從髒亂點中篩選營造「一縣市一亮點」讓全嘉義縣民共享成果。

(中時 )