愛蘭國小的前身是「烏牛欄公學校」，因當時國民政府官員覺得「烏牛欄」三字發音指得是牛的生殖器，因而改名「愛蘭國小」。（廖肇祥攝）

愛蘭國小是百年大校，校園內最知名的是一棵緬梔樹，它與學校同壽。（廖肇祥攝）

愛蘭國小的前身是「烏牛欄公學校」，因平埔聚落屬於母系社會，初期只招收女學童。（廖肇祥翻攝）

埔里鎮愛蘭國小的校徽是蘭花，常讓外人覺得是不是學校有種蘭花？還是師生很喜愛蘭花？其實愛蘭校名的起源與蘭花無關，而是與平埔族群的遷徙有關，最早校名是「烏牛欄公學校」，國民政府光復台灣後後認為校名聽起來像牛的生殖器，因而改名愛蘭。

將近200年前，中部地區的平埔族群因漢人屯墾，加上後山水沙連地區生番原住民勢弱，開始往埔里地區移民，其中來自豐原烏牛欄社的巴宰族，選擇位於南港溪、牛相觸旁的鐵砧山台地做為新故鄉，並帶來家鄉地名，稱呼新移墾的聚落為「Auran」，當時的漢人及後來統治台灣的日本人，就根據「Auran」的發音將當地的聚落命名為「烏牛欄」。

1897年日治時期，當時日本教育工作者借用基督禮拜堂，收女生33人開始上課，名為「埔里社公學校烏牛欄分教場」，1910年在熱心教育的地方人士籌劃下，創設了「埔里社烏牛欄公學校」，1945年國民政府抗戰勝利，因當時官員認為「烏牛欄」三字閩南語發音似乎在講述牛的生殖器，因此在1948年又改稱為「愛蘭國民學校」。

雖然「愛蘭」這兩字聽起來似乎比較典雅，但對於愛蘭國小學區附近老一輩的校友而言，還是「烏牛欄」這三個字比較有歷史根源，可以延伸講述在地族群遷移的時空與歷史，可惜的是當時國民政府以似是而非的理由更改校名，後來的人也就將錯就錯稱為愛蘭國小，甚至連校徽變更成一朵蘭花，而實際上，整個愛蘭國小轄區主要農特產是茭白筍，並非蘭花，而校園內最知名的植物也不是蘭花，而是一棵巨大的雞蛋花（緬梔），它與學校同壽，是歷屆校友們共同的寶貴回憶。

(中時 )