高雄國際音響大展18日登場，今年預售票達6成，展方樂觀估將帶動業績成長。（柯宗緯攝）

韓入主高市府後，帶動港都消費力。日前巨蛋3C家電展，業績較去年成長5、6成，出乎意料。18日登場的高雄國際音響大展，預售票也有6成，創下近年新高，業者喊出「經濟高音上得去，台灣音響產業在高雄發大財」，預料現場訂單可達千萬元。

高雄市電器商業同業公會理事長蔡志亮指出，音響展18至21日在高雄國賓包4個樓層、分80房隔間展出，網羅200多個國內外品牌聯展，讓高雄擺脫文化沙漠汙名，也提供中南部音響愛好者，細細品味鑑賞美妙的樂符。

蔡志亮指出，前幾年高雄經濟確實較悶，韓國瑜上任高雄市長後，高雄成為全台焦點，話題度不斷。以4月5至8日在高雄巨蛋舉辦的3C空調家電生活展為例，業績大成長，約提升5至6成，成績超乎預期。

他表示，音響展預售票則銷出6成佳績，買1張票可以逛4天，預料1／3參觀者會現場下單，約可帶進千萬產值，另有些動輒上千萬等級音響，玩家可能得再多三思、聆聽，或配合居家裝潢等再入手，相信今年整體業績會較前兩年更成長。

音響展為吸客，祭出義大利男高音波伽利簽名黑膠專題《Si》5張抽獎，另也針對高中以上學生族憑學生證免費逛展，女性來賓18、19日兩天也免費進場。另還安排10多場「聲音的文化─音樂與音響講座」。

(中時 )