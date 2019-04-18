魚池鄉原住民保留地補辦增劃編協調會在日月潭伊達邵舉行，與會代表包括立委陳瑩（右）、原民會代表、在地縣議員等單位。（廖肇祥攝）

《補辦增劃編原住民保留地實施計畫》從2007年開始實施，居住在南投日月潭周遭的邵族僅5人申請通過取得原保地，民進黨籍立委陳瑩與縣議員石慶龍及原民會、南投林管處相關單位在伊達邵召開協調會，達成由行政院核定日月潭纜車地籍線變更等共識，預計8月至10月共有37件能確定完成申請。

原住民保留地補辦增編規定公布實施迄今已12年，邵族僅5人通過申請取得原保地所有權，若跟林務局承租的土地無法變更為原保地，無論居住、林地使用無從自主管理，石慶龍因此邀集原民會、林務局南投林管處、埔里地政事務所及魚池鄉公所等相關單位召開協調會，解決土地問題。

出席協調會的邵族人，發出「該不會說8月要通過，卻又讓我們等8年了吧？」的疑慮，對公務機關允諾讓他們從1988年2月1日前使用迄今的公有土地，變更取得原保地所有權提出存疑，相關單位則保證，只要完成日月潭纜車地籍線變更、土地分割，申請人即可取得所有權。

陳瑩表示，她努力多年推動修正《山坡地保育利用條例》，刪除其中取得原保地所有權5年等待條款，已處理完成37件原保地增編申請案，族人分別在年底前可取得所有權，少部分比較複雜的列案管理，石阿松長老等不到原保地的核定就離世，讓他覺得相當遺憾，幸好協調會進度向前，讓原保地增編看見曙光。

(中時 )