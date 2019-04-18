彰化縣議會臨時會議18日最後一天，進行所有議案二、三讀程，尤以11日分組審查表決通過調整369敬老禮金受備受關注，保留大會發言權議員多達20位，為使議員到齊充分陳述，破天荒臨時更改時間下午2點才開議，綠小藍大仍進行激烈攻防，到傍晚所有追加減預算都順利三讀通過。

369重陽敬老禮金今年調整一般戶1000元，中、低收入戶不變，縣府在老人福利部分提出追減4.9億元，11日分組表決已通過，在藍、綠議員懸殊要翻案幾不可能，但民進黨仍積極爭取保留大會發言權，國民黨議員也不甘示弱紛紛登記發言，再掀起激烈的論戰。

民進黨尤瑞春、賴清美、賴澤民、莊陞漢、葉國雄等質疑，去年就通過的預算，卻還追減，欺負老人、讓議員「背黑鍋」，也打臉縣府，指出減少非法社福支出，要有通盤計畫，不能只對老人開刀。

國民黨議員劉淑芳、曹嘉豪、陳一惇等和無黨籍張雪如輪番支持縣府決定，指出撒錢不是萬靈丹，債台高舉，當初就不該編這筆預算了，不該為了選舉開出做不到支票

，這次調整是負責任整體考量。

縣長王惠美表示，去年敬老金就編不足1億多元，法定社福更有2億多元缺口，找不到財源不得調整，但敬老精神還在，希望縣政是永續發展。

社會處長王蘭心指出，調整後節省經費用於支應老人、身心障礙及弱勢照顧、疫苗購置、教育經費、防洪排及災害防救項目，讓法定社福缺口到位。面對高齡化社會的挑戰，以「活躍老化」及「在地老化」為主軸，關懷據點從163點提升至200點，看護補助、修繕補助等都提高多元著力，「幸福更長久」。

彰化縣108年度總預算第1次追加減預算案昨天已經完成審議通過，歲入追加7.7億元

，歲出追加15.1億元，增加舉債7.3億元彌平。王惠美感謝彰化縣議會議長謝典林、副議長許原龍及全體議員支持。

(中時 )