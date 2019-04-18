「國旗女孩」開發新的韓流周邊商品，上頭寫上「台灣安全，人民有錢」8字箴言。（柯宗緯攝）

高市十大伴手禮選拔18日起跑，老品牌SKB祭出龍虎塔文創鋼珠筆。（柯宗緯攝）

高市十大伴手禮選拔18日起跑，有業者搶搭韓流旋風，開發一系列特色面膜。（柯宗緯攝）

高市觀光局力推十大伴手禮選拔，18日正式起跑，百餘家食品及文創商品業者參賽，邀來黃金級評審及網路人氣投票。其中，有業者搶搭韓流，推出最新8字箴言「國家安全，人民有錢」周邊產品及賣菜郎、愛情摩天輪等韓系面膜，4月底公布得獎名單。

觀光局長潘恒旭指出，此次伴手禮參賽者分別有82家食品類、30家文創類，同時與國內及亞洲電商、電視購物、百貨商場等通路合作推廣，盼透過2019年選出十大伴手禮，讓高雄手信廣為人知。

「國旗女孩」楊玉梅透露，在韓參選期間，國旗賣到缺貨，韓上任迄今，韓流熱度未減，近來選總統話題延燒，業績成長2成，甚至吸引外地韓粉特地到店舖朝聖；這次特別開發韓國瑜8字箴言「國家安全，人民有錢」及新版高雄LOVE市徽的名片夾、放大鏡、磁鐵鎖圈等，買氣不俗。

在韓就職時推出國旗筆，而再度翻紅的老字號SKB，這次也加入伴手禮戰局。貿易部經理林冠宏指出，這次與鹽埕在地插畫家Macaca創作的「濱線熊」合作，推出特製的左營勝地龍虎塔鋼珠筆，具有祈福概念「龍口進、虎口出」消災解厄，另龍虎雙塔有7層，也有7級浮屠的佛家精神。

伴手禮評選食品組評審團隊包括美食評論家焦桐、高雄會展產業發展協會理事長楊志中、漢神百貨集團行銷經理袁永慧及香料女王陳愛玲等，依高雄特色、產品故事、食材風味、攜帶便利及價格合理進行評分，另透過20％網路票選集合民意，評選結果預計4月底正式公告。

(中時 )