高市勞工局向北漂青年招手，祭出「幸福高雄移居津貼」，針對特定年齡群、行業別，每月提供1萬元補助，時間長達12個月，該方案雖行之有年，但今年受到韓流效應影響，17日開放受理首日，即有68人申請，較往年來得踴躍。

勞工局指出，該津貼針對高雄13大策略產業的在職中高階人才，申請者需年滿20歲至44歲，月投保薪資在3萬6300元以上，總工作年資滿3年，雖然有限制門檻，但獲補助者，等同1年替自己加薪12萬，6年來逾800人申請。

勞工局透露，今年開放125個名額，自從青年節公告補助後，洽詢者眾多，首日已有68人遞出申請，較往年首日的20多人還要熱烈，但由於名額有限，呼籲民眾儘早申請。

勞工局表示，歡迎高市「策略性產業」企業，利用機會雇用有返鄉就業意願的青年人才，或鼓勵符合資格的外地員工遷居高雄；13大策略性產業工作如：文創、綠色能源、精緻農業、會議展覽、生物科技、醫療照護、觀光休閒、國際物流、海洋遊艇、資通訊、智慧電子及高加值型金屬製品製造業等。

勞工局長王秋冬指出，高雄為空運、海運及陸運的交通樞紐，工商便利，生活機能完善且氣候宜人，非常適合青年人長期定居發展，但青年人才因經濟基礎尚在打拚，恐影響返鄉或遷居就業的意願，因此勞工局特別在定居或遷居初期，給予津貼補助，以減輕青年負擔。

(中時 )