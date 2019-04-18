去年農委會規畫在台南設置冷鏈物流中心，並補助市府500萬前期經費進行評估，擬在玉井物流中心台20線公路旁設點，18日上午台南市立委郭國文與農委會農糧署副署長蘇茂祥、台南市府農業局專門委員吳俊傑、農產行銷科長邱秀芳等人前往預定地會勘。

農委會去年已具體規畫在北中南產地設置旗艦冷鏈物流中心，預計今年陸續動工，冷鏈據點可行性評估月底可望出爐。玉井預定基地距離台84線快速道路約1.2公里，同時鄰近農業生產區，距離嘉義市與高雄市農業產地僅1小時車程，交通相當便利，可望成為建置冷鏈物流中心地點。

郭國文指出，選址地點的土地空間足夠，可當冷鏈物流中心使用，唯當地農民表示，希望未來在中心內可增設農產品加工的設備。對此，農委會表示目前可經費不夠，郭國文要求農委會在未來的計畫中增列該筆預算。

郭國文說，現階段農委會所預計建置的冷鏈中心據點，都尚處在規畫的起步階段，若相關進程推動順利，則玉井區可望率全國之先，擁有第一座農產品冷鏈物流中心。該中心開始維運後，對於地區農特產的產銷平衡、生鮮蔬果的保存技術，都將有著實質的助益，同時在面對外銷的國際市場競爭，也可取得鮮度上的優勢。

(中時 )