第72屆坎城競賽單元與展映單元的首輪片單，於台灣時間18日下午5點由影展主席主席勒斯居（Pierre Lescure）及藝術總監佛里莫（Thierry Fremaux）在巴黎公布。19部主競賽方面，今年華語片只有胡歌、桂綸鎂主演的《南方車站的聚會》；亞洲片還有韓國奉俊昊執導，宋康昊、李善均主演的《寄生蟲》（Parasite）。趙德胤執導、吳可熙、夏于喬、宋芸樺主演的台灣電影《灼人秘密》則入圍「一種注目」競賽單元。
今年共有13位女導演作品入圍，其中4位入圍主競賽，可與佩德羅阿莫多瓦、肯洛奇、達內兄弟、泰倫斯馬力克、馬可貝羅奇奧、吉姆賈木許等名導共同角逐金棕櫚獎。在公佈名單前，勒斯居與佛里莫先向不久前才離世的導演安妮華達（Agnes Varda）敬意，感念她26歲時就成為電影界的先驅。
競賽片單中一如預期地沒有Netflix作品，內容總監泰德沙倫德（Ted Sarandos）一周前與佛里莫對此進行一場會談，但雙方還是無法對此困境作出讓步與折衷。今年評審團主席由阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro Gonzalez Inarritu ）領軍，本次僅發布9成的入圍影片，將會有第2批入圍名單。影展將於當地時間5月14日至25日舉行。
主競賽單元
《逝者未亡》（The Dead Don’t Die，暫譯）／美國／吉姆賈木許（Jim Jarmusch）
《南方車站的聚會》（Wild Goose Lake）／中國／刁亦男（Diao Yinan）
《痛苦與榮耀》（Dolor y Gloria）／西班牙／佩德羅阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）
《叛徒》（Il traditore）／義、法國、巴西、德／馬可貝羅奇奧（Marco Bellocchio）
《寄生蟲》（Parasite）／韓／奉俊昊（Bong Joon Ho）
《年輕的阿邁德》（The Young Ahmed）／比、法／達內兄弟（Jean-Pierre Dardenne ＆ Luc Dardenne）
《Oh Mercy!》／法／阿諾德斯普里欽（Arnaud Desplechin）
《大西洋》（Atlantique）／法、塞內加爾／馬提迪歐普（Mati Diop）
《馬蒂亞斯與馬克西姆》（Matthias ＆ Maxime）／加拿大／澤維爾多蘭（Xavier Dolan）
《小小喬》（Little Joe）／奧、德、英／潔西卡荷絲娜（Jessica Hausner）
《對不起，我錯過了你》（Sorry I Missed You）／英／肯洛奇（Ken Loach）
《隱秘的生活》（A Hidden Life）／美、德／泰倫斯馬力克（Terrence Malick）
《巴克勞》（Bacurau）／巴西／Kleber Mendonça Filho、Juliano Dornelles
《戈梅拉島》（La Gomera）／羅馬尼亞、西、法／柯內流波藍波宇(Corneliu Porumboiu)
《弗蘭琪》 （Frankie）／法、葡、美／艾拉薩克斯（Ira Sachs）
《悲慘世界》（Les Misérables）／法／Ladj Ly
《年輕女孩的肖像畫》（Portrait de la jeune fille en feu）／法／席琳席安瑪（Céline Sciamma）
《必是天堂》（It Must Be Heaven）／巴勒斯坦、法／伊利亞蘇雷曼（Elia Suleiman)
《西比勒》（Sibyl）／法／賈斯汀楚特（Justine Triet）
(中時 )
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