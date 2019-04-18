第72屆坎城競賽單元與展映單元的首輪片單，於台灣時間18日下午5點由影展主席主席勒斯居（Pierre Lescure）及藝術總監佛里莫（Thierry Fremaux）在巴黎公布。19部主競賽方面，今年華語片只有胡歌、桂綸鎂主演的《南方車站的聚會》；亞洲片還有韓國奉俊昊執導，宋康昊、李善均主演的《寄生蟲》（Parasite）。趙德胤執導、吳可熙、夏于喬、宋芸樺主演的台灣電影《灼人秘密》則入圍「一種注目」競賽單元。

今年共有13位女導演作品入圍，其中4位入圍主競賽，可與佩德羅阿莫多瓦、肯洛奇、達內兄弟、泰倫斯馬力克、馬可貝羅奇奧、吉姆賈木許等名導共同角逐金棕櫚獎。在公佈名單前，勒斯居與佛里莫先向不久前才離世的導演安妮華達（Agnes Varda）敬意，感念她26歲時就成為電影界的先驅。

競賽片單中一如預期地沒有Netflix作品，內容總監泰德沙倫德（Ted Sarandos）一周前與佛里莫對此進行一場會談，但雙方還是無法對此困境作出讓步與折衷。今年評審團主席由阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro Gonzalez Inarritu ）領軍，本次僅發布9成的入圍影片，將會有第2批入圍名單。影展將於當地時間5月14日至25日舉行。

主競賽單元

《逝者未亡》（The Dead Don’t Die，暫譯）／美國／吉姆賈木許（Jim Jarmusch）

《南方車站的聚會》（Wild Goose Lake）／中國／刁亦男（Diao Yinan）

《痛苦與榮耀》（Dolor y Gloria）／西班牙／佩德羅阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）

《叛徒》（Il traditore）／義、法國、巴西、德／馬可貝羅奇奧（Marco Bellocchio）

《寄生蟲》（Parasite）／韓／奉俊昊（Bong Joon Ho）

《年輕的阿邁德》（The Young Ahmed）／比、法／達內兄弟（Jean-Pierre Dardenne ＆ Luc Dardenne）

《Oh Mercy!》／法／阿諾德斯普里欽（Arnaud Desplechin）

《大西洋》（Atlantique）／法、塞內加爾／馬提迪歐普（Mati Diop）

《馬蒂亞斯與馬克西姆》（Matthias ＆ Maxime）／加拿大／澤維爾多蘭（Xavier Dolan）

《小小喬》（Little Joe）／奧、德、英／潔西卡荷絲娜（Jessica Hausner）

《對不起，我錯過了你》（Sorry I Missed You）／英／肯洛奇（Ken Loach）

《隱秘的生活》（A Hidden Life）／美、德／泰倫斯馬力克（Terrence Malick）

《巴克勞》（Bacurau）／巴西／Kleber Mendonça Filho、Juliano Dornelles

《戈梅拉島》（La Gomera）／羅馬尼亞、西、法／柯內流波藍波宇(Corneliu Porumboiu)

《弗蘭琪》 （Frankie）／法、葡、美／艾拉薩克斯（Ira Sachs）

《悲慘世界》（Les Misérables）／法／​​​​Ladj Ly

《年輕女孩的肖像畫》（Portrait de la jeune fille en feu）／法／席琳席安瑪（Céline Sciamma）

《必是天堂》（It Must Be Heaven）／巴勒斯坦、法／伊利亞蘇雷曼（Elia Suleiman)

《西比勒》（Sibyl）／法／​​​​賈斯汀楚特（Justine Triet）

(中時 )