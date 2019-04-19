高雄市95年歷史的紅毛港國小，早期在小港區紅毛港內，但隨著紅毛港土地被國家徵收，居民被迫大舉遷村，紅毛港國小也遷校至前鎮區校區現址，校園建築融入濃厚海洋元素，將海中生物、兩棲動物置入地景及牆面，讓紅毛港精神得以永存，畢竟「心在哪，故鄉就在哪」。

高雄紅毛港曾是日治時期烏魚魚獲重要產地，其命名由來則因在荷據時期由台南安平遭驅逐的荷蘭人在這個小漁村出沒，所以稱為紅毛港。

紅毛港國小創立於1924年，前身是大林蒲公學校紅毛港分教場，1933年改為改為紅毛港公學校，1946年改為紅毛港國民小學，1951年一度更名為海汕國民小學，直至2005年遷校後改為現今的紅毛港國小。

高雄紅毛港遷村案，為國內大規模集體遷村的首例。1968年政府以工業園區用地為由實施限建，計畫經多年延宕與爭議，歷經多次抗爭與陳情，整整花了40年，卻只有約一半人民接受遷村。

紅毛港聚落雖然已消失不復在，但如何保存這份歷史記憶及紅毛港的滄桑，給下一代子孫，成為當時建新校區的課題。校園內許多建設與紅毛港村習習相關，除紅磚、咕咾石反應舊聚落的紋理外，活潑色彩帶給學童無限想像創意，也勾勒起老一輩的紅毛港記憶。

(中時 )