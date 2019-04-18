竹山社區媽媽精烹「桂竹金萱饗宴」，讓人食指大動。（沈揮勝攝）

鎮長陳東睦表示，光是訂桌禮，就足以讓人眼睛一亮。（沈揮勝攝）

竹山鎮公所5月5日將辦「桂竹金萱饗宴暨瑞龍瀑布健行活動」，震長陳東睦與竹山社區媽媽，大力行銷該鎮特產與美景。（沈揮勝攝）

瑞龍瀑布水勢澎湃（沈揮勝攝）

坪頂里的茶園景觀美，壤人心曠神怡。（沈揮勝攝）

南投竹山鎮擁高山、峽谷、平原等多元地形，風景美、物產豐、品質佳。鎮公所為行銷當季竹筍與好茶，5月5日將在坪頂里舉行「桂竹金萱饗宴暨瑞龍瀑布健行活動」，18日暖身記者會，鎮長陳東睦敞開雙臂，熱情向遊客招手。

陳東睦表示，竹山鎮的高山茶園，最高海拔約2000公尺，明顯高於附近的信義、鹿谷各大茶區；茶質雖好，但缺乏有效行銷，加上日月潭、清境、溪頭等鄰鄉知名風景區影響，觀光業有被邊緣化隱憂。

陳東睦指出，縣長林明溱近幾年對於瑞龍瀑布的投入，給了竹山鎮絕佳活化契機。鎮公所為推廣此刻正逢盛產期的桂竹筍，以及瑞龍瀑布所在地坪頂里特有的優質金萱茶，將於5月5日舉辦上述活動。

內容規畫，除欣賞桂竹、孟宗竹林與茶園美景，另安排闖3關行程。包括竹林棧道、瑞龍花園、雙斜涼亭「品茶對對碰」，以及吊橋、瀑布區「挑竹高手對對碰」；最後再回到金萱茶園「參訪亮點茶莊」，了解竹山金萱好茶。

闖關成功後可參加「抽抽樂換獎品」活動，獎項包括社區及青農提供的特色農特產；另有竹盆栽DIY體驗，讓民眾不虛此行。

此外，鎮公所同日另辦「桂竹金萱饗宴」，即日起開放報名、30日截止，限量60桌，1桌3500元；竹山社區理事長曾鈺琄說，基於推廣打知名度，饗宴大餐不惜血本、物超所值。詳見竹山鎮公所官網。

(中時 )