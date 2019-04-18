台中市謝女患有思覺失調症候群及憂鬱傾向 ，長期服用藥物控制病情，日前因故未服藥鬧自殺，隨手拿起手邊的酒精膏往身上淋並，拿出打火機揚言要點火，其友人發現趕緊報警，所幸警方抵達現場，運用「話術」阻止一場悲劇發生。

警方接獲民眾報案，稱有女子鬧自殺，警方火速騎車趕抵現場，一名年約30歲謝姓女子因情緒失控，竟激動地將酒精膏淋在身上，手持打火機揚言要點火輕生，市警二分局育才派出警員施睿青、李襲訊見狀極力安撫謝女情緒、避免情緒激動，並通知謝母到場提供感情上的支持。

「 媽媽柔情聲聲呼喚…」，警方以柔情攻勢安撫謝女情緒，勸導她拋開輕生念頭，謝女母親到場不斷安慰女兒，試圖 以溫情打動謝女，「做任何事前要先想想媽媽和家人」，謝女聽聞「 媽媽柔情聲聲呼喚」，情緒漸趨於平緩，最後服用藥物穩定情緒，放棄輕生念頭。

警方呼籲，若發現身邊友人、家人情緒低落，可能有憂鬱傾向，旁人除了給予耐心及關懷之外，可以撥打關懷專線1995，或是請求相關衛生單位、警政消防單位協助，自殺不能解決問題。

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(中時 )