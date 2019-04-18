尋求JHBL女甲級四連霸、隊史第11座冠軍的台南市永仁高中國中部，在107學年JHBL國中籃球聯賽甲級決賽女甲級A組保持優勢，今天面對台南市太子國中，上半場就領先多達20分，終場66：56收下勝利，確定排分組前二，提前晉級四強。

從領先20分到最後只贏10分，永仁隨隊教練陳姵蓉不滿意球員在第4節的防守，認為球隊連續兩天都在第4節出狀況，意味球員無法堅持到最後，尤其替補球員更要加油。

永仁主力傅韻臻上一場比賽對普門送出生涯最高14次助攻，今天再繳出7次助攻，另外搶下7分、7籃板、2抄截，是全隊樞紐，但她說，自己節奏並未掌控得很好。

大倫國中國三主控邱詠鈴，延續昨天7記三分球、生涯新高31分的好表現，今天4記三分球、投進22分，抓下8記籃板，隊友游沁樺24分、18籃板，射手彭詩婷21分、13籃板，三人聯手率隊91：62擊退普門國中部，繼105學年之後，再度晉級四強。

(中時電子報)