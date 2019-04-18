台塑六輕廠區台化芳香烴3廠本月7日發生氣爆事件，造成麥寮鄉農漁畜牧產業及民宅損失，麥寮鄉公所與台塑企業協商後，即日起至本月26日接受民眾申請賠償，並要求台塑盡速從寬擬定賠償標準。

麥寮鄉六輕工業區台化芳香烴3廠7日因液化石油氣洩漏導致氣爆，大量煙塵、泡綿飄散到麥寮鄉農田、漁塭、畜牧場造成損失，許多房舍玻璃、牆壁也因爆炸而毀損，至今求償無門，引發愈來愈多鄉民不滿。

麥寮鄉長蔡長昆表示，氣爆發生後鄉公所第1要務是確保鄉民的生命安全，隨後立即協助鄉民展開求償事宜，經與台塑企業協商後確定自即日起至本月26日，於鄉公所1樓農經課受理民眾申請賠償，20、21日星期假日也可申請。

鄉公所說，因氣爆事件導致受損害的民眾，請攜帶土地權狀或畜牧場、水產養殖登記證、租約，以及申請人身分證、印章、農漁會存摺影本至麥寮鄉公所申報損失，若能提供照片、影片佐證更好，公所一定會要求台塑盡速從寬賠償。

麥寮鄉民表示，氣爆發生至今已超過10天，部分漁塭的魚蝦、文蛤持續死亡，禽畜、農作物生長情況也受到影響，後續損失有待更多時間去觀察，申報日期僅至26日，若日後災損持續擴大要如何認定？

鄉民們要求台塑延長災損申請時間，並提出完善的賠償計畫，否則不排除前往六輕抗議。鄉公所與縣政府也要設立單一窗口協助鄉民求償，才能確保大家的權益。

(中時 )