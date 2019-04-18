西螺福興宮太平媽求事靈驗，許多運動選手參拜後都能如願拿到好成績。（張朝欣攝）

雲林西螺鎮福興宮太平媽求事靈驗，許多運動選手參拜後都能如願拿到好成績，被譽為「金牌媽祖」，18日義峰高中全中運選手前往參拜，希望繼2年前參拜後奪金，再次獲得媽祖加持勇奪冠軍。

全國中等學校運動會將於20日在高雄市登場，林內鄉義峰高中共有39名選手參賽，項目包括木球、跆拳道、射擊、拳擊4項學校重點運動，18日選手們由雲林縣政府授旗後，即前往西螺福興宮祈求媽祖保佑在全中運賽事中順利奪金。

義峰高中曾於2年前在彰化縣舉辦的全中運奪得金牌，選手在決賽前就是到西螺福興宮祈求太平媽祖保佑，果然決賽當天氣勢如虹，成功拿下冠軍，選手們感念媽祖保佑，當年媽祖出巡到學校，還特地獻上純金金牌感謝媽祖。

選手們表示，運動比賽首重實力，必需靠平日不斷努力的練習，但心理因素也是比賽過程中重要的關鍵，自身的信念與對媽祖的信仰，可以幫助大家在心理上、意志上更為堅定，對於比賽成績有相當大的影響。

義峰高中校長王安順表示，今年全中運前夕選手們再次來到福興宮祈求媽祖加持，西螺太平媽祖神威顯赫，尤其對於運動選手特別照顧，一直以來都是選手們心中最大的依靠，期待學校選手在媽祖加持下能夠於全中運勢如破竹、再創佳績。

(中時 )