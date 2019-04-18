洪姓退役海軍將軍，和盛姓退役將領是高爾夫球友，盛不滿洪沒有證據，就在球場向別人說他是小偷，憤而提告誹謗。案經台北地方法院審理後，洪辯稱基於關懷才好意提醒旁人注意盛的狀況，但法官認為，洪沒有證據就恣意散布盛涉及偷竊，有誹謗犯意，判他有期徒刑2月，可易科罰金6萬元。

洪是海軍鶴校畢業的退將，盛也是還當過參謀長。2017年4、5月間，洪在台北市青年公園高爾夫球練習場球道旁、桃園市蘆竹區台北高爾夫球場球道、會館等地，多次對人表示「盛老是小偷，曾在球場偷人家2萬元，被發現後，叫他兒子於夜間騎摩托車送還，不信可以到台北球場問任何人都知道」，盛某得知後認為洪亂說，因此提告。

北院審理時，洪辯稱，盛老2016年打電話說球場掉2萬元，被人懷疑，「是盛老親自打電話告訴我的」，且包括黃幸強總司令等人都有轉述，他出於關懷才私下請人多關注盛老，絕無惡意破壞盛的名譽。

但法官根據洪的看護和其官校同學等相關證人的證詞，認定洪的說法無實據，卻傳述盛是小偷的不實言論，已貶損盛的人格及社會評價，逾越言論自由的界線，構成誹謗罪。

(中時 )