韓國男星鄭俊英因偷拍、散布性愛影片遭拘留，風波持續延燒，而最先舉報該事件的律師，日前曾透露不雅片裡的受害者大多是在意識不清的情況下被迫發生關係，並從聊天紀錄發現鄭俊英和一群好友涉嫌集體性侵女性，現就有受害者跳出來受訪，表示看到照片認出自己是當時受害者之一，痛訴遭到鄭俊英、崔鐘訓等5人集體性侵。

據韓媒SBS funE報導，受害女性A某表示透過淫片群裡的錄音文件、照片，確認自己遭到性侵的事實，在與律師協商後，決定明天向警方遞交訴狀。A某透露2012年經由熟人認識鄭俊英，隔年再認識金姓Burning Sun夜店職員，2016年在鄭的粉絲簽名會後，與鄭俊英、崔鍾訓、朴姓企業家、金姓夜店職員、許姓YG前職員等5人一起喝酒，但之後卻失去記憶，第二天醒來後便發現自己全身赤裸躺在酒店床上。

當時，A某身旁躺著嘻笑的崔鍾訓，還被一群男人嘲笑「找找妳的內衣吧」、「再來一次」，由於當下太慌張，她還沒搞清楚狀況就離開飯店，後來淫片群事件曝光後，她才懷疑自己就是受害者之一，並鼓起勇氣在上月聯繫記者，決定對這5人提告。

據悉，因為之前沒確定聊天群中不雅片的受害者，所以警方的調查一直沒進展，預計這次接到A某的訴狀後，就會正式著手調查。

(中時電子報)