家蒂諾鐵板燒18日對外公開聲明。（袁庭堯翻攝）

高雄一名盧姓消費者帶老婆上高級鐵板燒餐廳品嚐高級「鵝肝」料理，事後發現鵝肝變鴨肝，不甘被騙一狀告上法院，李姓老闆娘遭判刑不服上訴，二審時還辯稱使用的鴨肝與鵝肝同等級。法官認為「鴨就是鴨、鵝就是鵝」，高級餐廳不應該魚目混珠，最後判李女敗訴，須服刑1年6個月。

2016年9月9日中午，盧姓夫婦前往家蒂諾鐵板燒餐廳用餐，兩人花了7216元點了「精選雙人海陸套餐」，分別為「法國鵝肝海陸套餐」（含魚子醬鵝肝蒸蛋、法式松露鵝肝等餐點）及「深海龍蝦套餐」（含魚子醬鵝肝蒸蛋）。

盧男事後上網，驚在PTT八卦版看見家蒂諾前員工爆料，指該餐廳以「鴨肝」混充「鵝肝」，盧男認為花了錢當冤大頭，憤而提出告訴。一審法官認為李女涉及詐欺，判其1年6個月，李女不服上訴。

李女二審時辯稱產地發生禽流感，才使用與鵝肝同等級的鴨肝替代。鵝肝套餐裡面的鵝肝為前菜，佔整份套餐比例不高，換算實值僅600元。菜單上寫法文「foie gras」，翻譯成中文為「肥肝」，依法式料理之習慣通常泛指肥鴨肝或肥鵝肝，李女還強調，有要求員工在客人點餐時告知。

盧男反駁，和老婆去家蒂諾就是為了品嚐稀有的鵝肝，當天點餐服務生並沒有告知他鵝肝用鴨肝取代。

高雄高分院也傳喚相關人證，爆料的家蒂諾前員工吳姓男子表示，自己一開始也被蒙在鼓裡，是厲害的客人告訴他桌上的餐點是鴨肝不是鵝肝，他反問主管，主管才告訴他「客人問起再告知是鴨肝」。鍾姓主廚則供稱，家蒂諾從開業以來，從來沒有進過鵝肝。李姓總務也表示，上游進貨廠告訴她鵝肝市價太貴，台灣不會進口也沒有販售。

法官認為，高級餐廳更應具備相對高級的管理能力及責任感，不可用法文或法國餐飲文化混淆台灣消費者的認知，直接在菜單上清楚註明就不會有消費糾紛。經調查，家蒂諾光鵝肝餐點就賣出3500多份，總銷售金額逾1558萬元，法官最後駁回李女上訴，原持原判1年6個月。

李女18日也發出聲明，強調法國料理中有97％的肥肝料理使用鴨肝，餐廳作法並無詐騙意圖，將會繼續上訴捍衛清白。

(中時 )