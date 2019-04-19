54歲王祥遠從事長照工作，20年前為養家餬口，在親友推薦下入行，把眼前長輩都當作未來的自己，不管颳風下雨，總將個案照顧得無微不至，今年獲得全國模範勞工表揚，她笑著說，獲悉消息的那一刻，「還以為遇上詐騙集團」。

原本跟著丈夫擔任板模工，但遇上景氣不佳、工作不穩定，加上孩子還小，「真的只是需要一份工作」，輾轉透過親友介紹，進而學習照護技能，一腳踏進長照行列；「照顧個案並不困難」，就把他們當成家人，甚至是未來的自己，就能輕易上手。

協助長輩備餐、洗澡，陪同上街、購物，就是王祥遠的工作日常，曾有阿嬤跌倒骨折，她每天上門陪伴直到家人返家，日後，受照顧者都會在門口等著她到宅，那種相互依靠，一起歡樂、哀傷的感覺，她說，「這就是工作最好的回饋」。

另外從事餐飲業的施俊守，連續5年帶領同業全台走透透擔任義廚，辦桌宴請獨居長輩、弱勢兒童，從招募人力、籌募善款，全都一手包辦，談起過程坦言非常艱辛，不過看著眾人滿足的吃完一餐，那種幸福模樣，直言「非常欣慰。」

至今全台舉辦超過10場義廚活動，今年也獲得社會楷模模範勞工，施俊守說，這個獎是讓自己穩健走下去的動力，這種無形的快樂，會比有形金錢來得更有意義。

(中時 )