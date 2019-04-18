前立法院長王金平18日出席中華戰略學會新任理監事聯席餐會，王金平致詞時表示，自己2005年與時任台北市長馬英九競選國民黨主席時，定下三原則：第一、中華民國國號不可改，第二、中華民國憲法不可廢，第三、中國國民黨黨名號不必改的主張，經過十幾年來原則始終沒變，「維護中華民國、兩岸穩定和平，我可以做到。」

中華戰略學會理事長、陸軍退役上將王文燮18日中午在三軍軍官俱樂部席開四桌，舉行中華戰略學會新任理監事聯席餐會，王金平以榮譽副理事長身份到場致意。

王金平說，自己在立法院總質詢一再聲明，中華民國屹立在世界上已經108年，中華民國憲法中訂定我們的主權及於整個大陸，對岸在中國大陸已經治理70年，我們在台灣治理70幾年，主權明顯重疊，兩岸必須要對等、有尊嚴坐下來談，談兩岸未來定位。

王金平指出，「九二共識」是我們兩岸維持穩定和平的定海神針，但民進黨不承認九二共識，所以一定要重新立出兩岸新定位，代替「九二共識」，大陸也能接受的新名詞，而且台灣在經貿舞台上無法公平合理的競爭，台灣沒辦法簽自由貿易協定，也沒辦法參與區域經濟組織，這兩者都牽涉台灣經濟命脈，希望兩岸能坐下來談。

王金平說，自己參選總統的競選主軸就是要維護國家主權和安全、營造國內和諧，促成兩岸和平，以及拚經濟讓家家戶戶都得到非常好的收入，過著安全幸福美滿的生活。

王金平強調，外界都說他是「藍皮綠骨」，馬英九前總統在他的新書裡說王金平不是藍皮綠骨，而且自己也曾說過，我身上一顆台獨細胞都沒有，「維護中華民國、兩岸穩定和平，我可以做到。」

(旺報 )