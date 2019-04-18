蔡英文說總統有2300萬個老闆，網友表示，怎把老闆拒絕在蛇籠之外？（圖／資料照片）

對於郭台銘宣布參加國民黨黨內初選，並將參加2020年總統大選一事，蔡英文總統今（18）日表示，郭台銘先生經商有成，他是...應該是一個可敬的對手吧，那他是一家大公司的大老闆，不過當總統，必須要認知到總統有2300萬個老闆，所以可能心態上要調整一下。

媒體問蔡英文：您和媽祖有一樣的共同點，單身未婚、保家衛國、率領天兵天將？

蔡英文回答指出：真為難都你背得很全，我剛才講過，我對台灣每一個宗教都抱持一份虔誠的心，但是，畢竟像我剛才講的，做總統不是問神，也不是當神，做總統最重要責任就是要守護這個國家，照顧每一個人民。

對此，PTT網友負評居多：「妳也知道啊」、「選舉到了」、「有臉講」、「可是你從來沒鳥你老闆啊」、「文青體日常」、「妳的2300萬個老闆怎麼在蛇籠外！」「可以開除你嗎？」「你們要自力自強啊」！

(中時電子報)