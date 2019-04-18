「ICRT40周年暨青春旋律」演唱會將於7月13日在國父紀念館登場，余光、齊豫18日出席記者會，聊起演唱會歌單，齊豫表示除了西洋歌曲，打算將自己大學時期聽的民謠，以組曲方式詮釋；她曾於2009年宣布不再舉辦個人演唱會，僅於拚盤或與其他歌手合作的舞台上獻聲，齊豫今重申絕不食言，這次難得加入「青春旋律」演唱會，對歌迷而言相當可貴。

齊豫感性表示老天爺對自己很厚愛：「現階段還能在台灣及大陸演唱，無形中就是延長了我的歌唱生命，尤其進到內地，他們不熟悉妳，還自動幫妳減了20歲！」笑稱大陸歌迷不清楚她出道時間，算不出她實際年齡。

「ICRT40周年暨青春旋律」由台北演藝經紀交流協會創會理事長王祥基，集結14位歌手、6組合唱團開唱，王祥基昨說：「歌手每人8分鐘、合唱團12分鐘，加上余光大哥串場，我們中間還安排了20分鐘讓觀眾上廁所，所以我們是分秒必爭。」當天將提早於下午2點開唱。

今記者會開始前發生芮氏規模6.1地震，正在化妝準備的齊豫，嚇到差點連妝都花了，她說：「我當時在3樓，幸好震的時間不是太長，但我廚房的抽屜震到全開。」她形容建築物因地震發出的聲響「嘎的一聲，像哪裡扭到」！「ICRT40周年暨青春旋律」演唱會購票可洽年代售票系統。

(中時 )