新北市貢寮馬崗漁村坐擁美麗海景，村中還有數10隻貓，是東北角近年崛起的觀光景點，日前卻爆出地主將土地賣給建商，20多戶面臨強拆命運，國民黨立委擬参選人李永萍18日接受民眾陳情，痛批現在已經不是5星級飯店的時代，會協助村民進行歷史聚落保存程序。

馬崗漁村位於新北市貢寮，是台灣最東邊的漁村聚落，村中只有30多戶，人口僅百餘人。數年前，有人將貓咪棄養在馬崗漁港，母貓愈生愈多，最後變成30多隻，但當地的居民也不在意，與貓咪和諧相處，在附近釣魚的釣客與遊客也會餵食牠們，也讓馬崗變成東北角的第二個貓村。

但好景不常，村裡20多戶人家在去年接到通知，有建商看中了馬崗漁村，想要在當地蓋飯店，向地主購得村內近半土地後，要求居民拆除擁有百年以上歷史的「石頭屋」，並搬離此地，讓純樸的漁村蒙上陰影，雖然建商曾對外發言，表示已釋出善意，但卻未取得住戶的信任。

「廠商說他們有釋出善意，那為什麼還要來告我們？」住戶們氣憤表示，建商原先提出1坪1萬5000元的拆遷費，但在遭到拒絕後，便將其中9戶告上法院，要求拆屋還地，至今仍在纏訟當中。

游姓住戶指出，像這樣的人間淨土，竟然要做商業開發，感到十分可惜。建商在媒體前所釋出的善意，都是拖延時間，不讓居民繼續住在這裡，傳承這裡的採集、捕撈漁業。

由於「石頭屋」從清朝流傳至今，已經保存了上百年，居民已向新北市政府申請歷史聚落保留程序，希望可以保住世代流傳下來的屋子，同時20多戶住民也已達成共識，要與建商打官司到底。

甫宣布參選新北市第12選區立法委員的前台北市副市長李永萍18日也來到馬崗漁村關心，李表示，當代旅遊最能夠吸引旅客的，已經不是5星級飯店，而是歷史與文化，馬崗漁村的石頭屋從清朝流傳下來，十分難能可貴，能夠為北海岸帶來的觀光價值及歷史價值，比飯店還要寶貴。

李永萍進一步指出，馬崗村石頭屋與北市寶藏巖有異曲同工之妙，提議透過文化資產委員會，將石頭屋指定為文化聚落，讓當地居民既能保留原有石頭屋，建商也能將閒置空間改造為特色民宿，達到雙贏效益。

(中時 )