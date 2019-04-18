郁可唯在新歌〈記恨〉MV飾演冷酷女殺手，顛覆她幽默樂觀形象，笑說：「多虧之前參演音樂劇時有上過專業表演課程，學到很多戲劇知識和演戲的技巧，對我在詮釋角色時的幫助很大。」渾身充滿「戲胞」的她令MV導演大為讚賞，力邀她參與即將開拍的電影演出，郁可唯對演戲充滿興趣，直言「下一個想挑戰的是精神病患。」

郁可唯在MV裡的眼神及肢體動作，散發不寒而慄的冷酷氛圍，一幕她對著落地窗倒影跟自己對話的戲份，更能強烈感受到她的情緒，郁可唯說：「我不是專業的演員，能演戲的機會除了之前的音樂劇，就是在自己的MV了。」

〈記恨〉以直視愛與恨的極端概念，唱出愛情裡互相影響的兩個面向，郁可唯說：「對一個人有愛的話，即使兩個人在一起，有時也是會有恨的。」她自認不是個擅於「記恨」的人，頑皮地表示：「能讓我念念不忘的不是恨或是遺憾，肯定是好吃的食物。」〈記恨〉MV將在19日中午12點於華研國際官方YouTube頻道首播。

(中時 )