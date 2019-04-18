丁噹昨生日開心赴迪士尼樂園遊玩。（相信音樂提供）

丁噹近日在上海宣傳新專輯《愛到不要命 Die Lovin’》，17日是她37歲生日，當地媒體紛紛為她準備生日驚喜，一天四連續送上生日蛋糕，讓丁噹陷入「甜蜜陷阱」，即便熱量爆表仍來者不拒，不願辜負大家好意；此外，一對因欣賞丁噹演唱會而結緣的情侶也獻上祝福，「希望新的一年能找到陪妳度過接下來日子的人」。

為了讓丁噹好好過生日，唱片公司特別安排她到迪士尼樂園遊玩，丁噹樂得少女心爆棚，入園後先和「蜘蛛人」先生親密互動，兩人同擺「蜘蛛俠」經典pose合照，隨後又挑戰「創極速光輪」等刺激遊樂設施，晚上則在迪士尼人物陪同下，舉行華麗夢幻的生日儀式，米奇和唐老鴨也獻上熱情擁抱，丁噹當場許下生日願望，希望自己跟身邊好友快快脫單。晚宴結束後，丁噹開心欣賞樂園裡的夜光幻影秀，在絢爛煙火和熱浪中度過貨真價實的「花火生日」。

上海通告結束後，丁噹繼續前往北京進行宣傳，返台後將於北中南舉辦簽唱會，相關訊息請關注丁噹以及相信音樂官方臉書。

(中時 )