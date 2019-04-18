董事長樂團今下午與AKB48 Team TP為本周六即將登場「SUPER BAND 團團轉演唱會」進行彩排，正當彩排進行之際發生地震，現場工作人員尖叫聲四起，但AKB48 Team TP與董事長樂團卻老神在在繼續唱歌，AKB48 Team TP事後表示：「其實剛剛有緊張了一下，但有前輩們在就覺得很安心，依然快樂唱歌。」董事長樂團說：「免驚啦！有我們在，眾神護臺灣。」休息時刻，AKB48 Team TP與董事長樂團紛紛拿起手機查看新聞，心念各地震後狀況。

兩組團員都表示期待與彼此的第一次，畢竟完全不同曲風的團隊要合作真的是特例，也只有在這場演出才看的到。AKB48 Team TP的團員們一看到董事長樂團瞬間都成為小粉絲難掩興奮心情，陳詩雅及林于馨開心說：「看到演出名單真的很緊張，因為都是非常厲害的樂團前輩，希望可以藉由與前輩們一同演出的過程，得到寶貴的演出經驗！」

被問到是否對樂團有憧憬時，AKB48 Team TP都眼光發亮點頭表示非常想，問到想擔任樂團哪個位置時，阿部瑪利亞及潘姿怡馬上說：「我想擔任BASS手!! 」表示從小受爸爸影響聽過很多樂團歌曲，「爸爸也有教過我BASS也練習了一段時間，我非常喜歡BASS的低音非常迷人，而且很多貝斯手都很性感，我在Team TP裡面也是性感擔當，貝斯手是不是蠻適合我的呢」。「SUPER BAND 團團轉演唱會」購票洽寬宏售票系統及萊爾富、OK便利商店。

(中時 )