陳庭妮佩戴要價5億的卡地亞TANABATA鑽石項鍊，閃爆派對現場。 （陳俊吉攝）

卡地亞《Coloratuna》珠寶展即起登台，昨夜在文華東方酒店舉辦VIP派對，邀請楊謹華、陳庭妮、白歆惠、瑞莎、劉以豪、莫允雯等眾星與會，為了呼應《Coloratuna》珠寶的藝術氛圍，現場邀請台灣知名舞蹈家許芳宜表演她以卡地亞為靈感創作的舞蹈作品，日本音樂家金木義率領交響樂團在現場演奏，為奢華珠寶更添藝術品味。

陳庭妮佩戴5億元的鑽石項鍊出席晚宴，光是主鑽就重達37.27克拉，渾身閃耀絢麗光芒，她說卡地亞珠寶對她來說是一種心情的轉換，上戲時她會拿掉平日不離身的LOVE和釘子造型Juste Un Clou的手環，融入戲裡的角色，但一下戲就會戴回手環，象徵又找回自己。

楊謹華則以一襲純白禮服搭配卡地亞本季最具代表性的Chaliya項鍊和手環套組，經典Tutti Frutti藍寶石、紅寶石和祖母綠的組合，展現超強氣場，她回憶自己的第一只卡地亞是在35歲時入手的鑲鑽LOVE手環，考慮了半年才咬牙購入，深怕撞傷弄壞，每天睡前還會數一數鑽石才安心，如今她佩戴要價破億的珠寶，心情一樣緊張，「我會注意我旁邊的人！」

(中時 )