雲林監理站5月2日下午2點至5月6日下午2點止，將舉辦自用小客貨車號牌代碼BDG(0001~9999）首標，以及自用小客車號牌代碼BDC第二級流標號牌網路競標作業，第一級4個數字一樣的吉祥車號，底標6000元。

此次標售級別、號牌及底價，號牌代碼BDG第一級：BDG-1111、2222、3333、5555、6666、7777、8888、9999計8付，底價各6000元。

號牌代碼BDG第二級：BDG-1122、1133、1155、1166、1177、1188、1199、2233、2255、2277、2288、2299、3355、3366、3377、3388、3399、5566、5577、5588、5599、6677、 6688、6699、7788、7799、 8899、5678、6789計29付，底價各3,000元整。

號牌代碼BDG第三級：為第一級、第二級招標號牌以外號牌，底價各3000元。

流標號牌代碼BDC第二級：流標號牌代碼BDC-1133、1155、1199、2255、2299、3366、3377、3388、3399、5566、5577計11付，底價各3000元。

(中時 )