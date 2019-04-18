辜莞允（Nono）（左）、徐瑋吟（鮪魚）上月赴帛琉出外景，竟發生偷拍事件。（取材鮪魚臉書）

《愛玩客》主持人徐瑋吟（鮪魚）、小鐘與辜莞允（Nono）上月赴帛琉出《愛玩客》外景，爆出Nono偷拍同住的鮪魚私密入浴照，還傳給男友欣賞，鮪魚經紀公司已怒對Nono提出妨害秘密告訴。鮪魚18日現身錄狼谷競技台《Game什麼東西》受訪過程全程淚流不止哭泣，被問希望對方用什麼方式道歉時，她說「誠心道歉是必要的吧」。而Nono則在事件曝光於臉書說「報導內容不實、請有心人士勿刻意炒作」。曾在事發後第一時間為鮪魚主持公道的小鐘，稍早受訪時爆氣表示：「鮪魚要一個誠心道歉有這麼難嗎？」

小鐘表示，人在做天在看，要不是他不小心把鮪魚的手機掉進海裡，她也不會回到房裡借Nono的平板電腦上網，進而發現被偷拍私密照。當時鮪魚一發現這件事第一時間就跟他說，請他過去幫忙處理，「我也嚇到，感到很震驚！」他當下就要鮪魚留下證據，後來Nono道歉時全程有錄音，她也寫了切結書，她男友道歉，這些全都有證據。

最讓他傷心且氣憤的是，Nono事發後說「報導內容不實、請有心人士勿刻意炒作」的言論，躲起來不認，「人在做天在看，鮪魚要一個誠心道歉有這麼難嗎？沒有人會拿自己的名譽來炒作！」

小鐘強調，他們要的就是真相，「黑的就是黑的，白的就是白的，沒有模糊地帶」，他說自己出來講自己看到的這件事過程，是要讓大家釐清疑惑，別再講一些有的沒的。

(中時 )