北橫公路沿線有慈湖園區、角板山、東眼山、羅浮溫泉、拉拉山等風景區，是台灣熱門旅遊及自行車路線，每逢假日前往的遊客絡繹不絕。為營造在地景觀，公路總局復興工務段在部分路段種植原生樹木，同時導入山泉水進入生態池，改善公路景觀復育自然生態。

台7線北橫公路23K羅浮以後路段均位於山嶺區，公路總局復興工務段在景觀營造上不遺餘力，以保持原有自然景觀美景為前題，將幾處公路彎道隙地（台7線36K＋500、26K＋500、24K＋400、23K＋900），種植台灣肖楠等原生樹木，並引進山泉水導入生態池，讓山嶺區各種動植物有可棲息之處，不僅改善公路景觀及復育自然生態，更能提供遊客休憩的空間。

此外，北橫公路沿線均設置水溝矮牆，兼顧道路排水及行車寬度，並於矮牆上種植杜鵑及七里香，藉由多樣化植栽色彩增進駕駛的視覺感受。

用路人行經省道公路，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。

(中時 )