大溪林家梅鶴山莊因年久失修，日前市府將進行第二、三期整建工程，而藏在建物「左青龍」位置的梅鶴書屋也恐將暫時關閉，目前主持書屋的左青龍街角館文史組長林寶猜表示，民眾進入梅鶴山莊需先預約，也歡迎民眾在建築物整修的期間自帶書籍，享受梅鶴山莊的閒適。

梅鶴山莊於清末時期1869年興建完成，迄今超過百年歷史，該建物記錄了大溪當地開發歷史。大溪林家梅鶴山莊族親會理事長林本堅表示，梅鶴書屋開設超過兩年，保存著梅鶴山莊從古至今的舊資料，也收藏著建築文化資產專家黃士娟為梅鶴山莊整理出版的書籍。

林寶猜表示，書屋原來是大溪木博館提出的點子，讓梅鶴山莊擁有一個獨立小空間留住遊客，書屋存在的目的就是讓喜歡讀書的人使用，書屋內提供的書籍包括老屋、老建築與梅鶴山莊有關的資料，但並不營利。對於目前梅鶴山莊進行整修恐無法開放書屋，林寶猜建議民眾可自己帶書來，在第一期已修建好的「正身」閱讀，「很寧靜沒有人吵。」

由於目前梅鶴山莊正進行整修工程，建築物兩側護龍包括書屋都有部分要拆除重建，屋頂也要進行修補，林本堅表示，兩年內都無法全盤對外開放，不過若有預約的話仍可接待。

林本堅表示，梅鶴山莊的書籍跟中央研究院台灣史博物館有合作進行資料整理，等到梅鶴山莊三期工程建好，書屋保存的資料皆有影本，可提供民眾或後代子孫對於梅鶴山莊有深入的了解，林本堅坦言這些書籍很孤獨沒這麼熱鬧，「做文化事業很寂寞。」

(中時 )