桃園市統計截至今年3月底，女性人口數已達112萬人，超越男性110萬人，由於市府重視性別友善，認為男女數位落差仍存在，為推動女性族群數位學習，耗資380萬、費時1年多，將平鎮婦幼活動中心部分空間改建成婦女數位學習中心，18日進行揭牌儀式。

社會局長王安邦指出，婦女數位學習中心成立旨在創造性別友善的上網與收訊環境，提供桃園在地婦女電腦與網路應用的場所。市府考量中高齡女性使用電腦及網路比例普遍低於男性，市府評估後決定將平鎮婦幼館2樓空間改建為「婦女數位學習中心」，耗資380萬改善30坪空間，添購電腦設備與改善電腦教室與視聽室。

市長鄭文燦出席婦女數位學習中心揭牌活動時表示，透過課程帶領婦女朋友學習電腦數位知識，掌握更多生活資訊，未來也將依據社區需求，將其他社區閒置活動空間改造成為微型社福設施，讓市民可及、福利到家。

剪綵儀式結束後，鄭文燦與現場貴賓一同參觀嶄新的電腦教室與視聽室，讓在地婆婆媽媽們笑說未來要常常來光顧，現場更有不少男性族群發問：「可以跟著太太一起來學習嗎？」

平鎮婦幼活動中心原屬婦女聯誼場域，透過空間改善後，王安邦表示，可讓年齡在55歲以上的婦女朋友們一同交流學習新知，未來將與區公所討論開設何種課程，滿足在地婦女的求知欲，此外，新住民婦女若有相關需求，也會納入未來開課考量。

(中時 )