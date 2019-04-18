高雄市選區重畫分後，民進黨多由現任立委爭取連任，唯獨第八選區前鎮、小港、旗津出現黨內競爭態勢，中央黨部中執會公布初選時程，將於22日至26日進行民調，對此，現任立委賴瑞隆表示，他正持續深入基層，向選民報告3年任內政績，正面迎向挑戰。

面對同黨議員鄭光峰內同志的挑戰，賴瑞隆表示初選是民主政黨應有的機制，他也會在競爭下鞭策自己，賴瑞隆正面看待有同志願出來參選，表示黨內人才濟濟，也相信初選後，黨內會團結一致，「這是民進黨與其他政黨最大的不同」。

賴瑞隆近日展開「茶餅會之旅」深入地方，向相親介紹民調的時程及選區變化，他也一一報告過去3年立委政績，展現尋求連任的能力與決心。

賴瑞隆指出，在空汙部分，他推動前鎮小港種樹超過10萬棵，在中央4次提出空汙法修正；交通方面，爭取捷運黃線納入前瞻計畫、捷運紅線南延、小港機場改建、沿海中山中安道路重鋪等等；地方經濟發展則推國艦國造、風力發電、海洋委員會設在高雄、205兵工廠遷移開發等；地方建設爭取大林蒲遷村預算、小港森林公園與桂林養生公園開闢、新草衙貸款延長住戶開發等，實際回應地方民眾需求。

高雄市選區重劃後，第八選區包括前鎮、小港、及原本管碧玲的選區旗津，且趙天麟選區的前鎮8里，也歸入賴瑞隆前鎮選區；為此，趙天麟、管碧玲日前陪同賴瑞隆前往高雄市黨部登記初選，表態團結力挺。

(中時 )