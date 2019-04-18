前立法院長王金平今出席中華戰略學會新任理監事聯席餐會，並在會後透過新聞稿表示，王金平致詞提到自己2005年競選國民黨主席時定下三個原則，包含中華民國國號不可改、中華民國憲法不可廢、國民黨黨名號不必改等主張，十幾年來原則始終沒變，「維護中華民國、兩岸穩定和平，我可以做到」，還強調 「我身上一顆台獨細胞都沒有」。

王金平辦公室指出，中華戰略學會理事長、陸軍退役上將王文燮今在三軍軍官俱樂部席開四桌，舉行中華戰略學會新任理監事聯席餐會，王金平以榮譽副理事長身份特地到場致意。

王金平在會中表示，自己在立法院總質詢一再聲明，中華民國屹立在世界上已經108年，中華民國憲法中訂定我主權及於整個大陸，對岸在中國大陸已治理70年，我們在台灣治理70幾年，主權明顯重疊，兩岸必須要對等、有尊嚴坐下來談，談兩岸未來定位。

王金平指出，九二共識是兩岸維持穩定和平的定海神針，但民進黨不承認九二共識，所以一定要重新立出兩岸新定位，代替九二共識，大陸也能接受的新名詞；且台灣在經貿舞台上無法公平合理的競爭，沒辦法簽自由貿易協定，也沒辦法參與區域經濟組織，這兩者都牽涉台灣經濟命脈，希望兩岸能坐下來談。

王金平還說，自己參選總統的競選主軸，就是要維護國家主權和安全、營造國內和諧，促成兩岸和平，以及拚經濟讓家家戶戶都得到非常好的收入，過著安全幸福美滿的生活。

他還重申，被外界稱「藍皮綠骨」，但前總統馬英九已在他的新書裡稱王金平不是藍皮綠骨，自己也曾說過「我身上一顆台獨細胞都沒有」，「維護中華民國、兩岸穩定和平，我可以做到。」

(中時 )