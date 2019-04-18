劉以豪要在床上為女友戴珠寶，因為..... 19:492019/04/18 中時 陶福媛 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 劉以豪建議男人要在床上為女友戴珠寶，因為「珠寶若是掉了，還有棉被接住」。（陳俊吉攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 吳品萱也以一襲酒紅色禮服搭配祖母綠項鍊與耳環，紅綠撞色更添時尚品味。（陳俊吉攝）。 以電影《比悲傷更悲傷的故事》大紅的劉以豪出席卡地亞《Coloratuna》珠寶派對，佩戴骨董胸針和卡地亞鑽表，在戲中飾演暖男的他被問及「如何幫女友戴項鍊」時，他大笑說卡地亞這麼貴，千萬不要掉在地下，而且最好在床上佩戴，一看大家全都想歪，連忙補充「珠寶若是掉了，還有棉被接住」，惹得哄堂大笑。 吳品萱也以一襲酒紅色禮服搭配祖母綠項鍊與耳環，紅綠撞色更添時尚品味。 (中時 ) #劉以豪 #比悲傷更悲傷的故事 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 郭董表態選總統 她點出若當選恐裁掉這兩項 - 娛樂 許志安偷吃大奶妹 吳宗憲「安仔不哭」說出男人心聲 - 娛樂 許志安激戰黃心穎又有影片流出 網狠酸：安心上床 - 娛樂 彭文正發大財！《政經》密帳曝光 1集酬勞夭壽高 - 新聞 Nono偷拍鮪魚死不認錯！小鐘爆氣當證人：人在做天在看 - 娛樂 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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