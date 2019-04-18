吳品萱也以一襲酒紅色禮服搭配祖母綠項鍊與耳環，紅綠撞色更添時尚品味。（陳俊吉攝）。

以電影《比悲傷更悲傷的故事》大紅的劉以豪出席卡地亞《Coloratuna》珠寶派對，佩戴骨董胸針和卡地亞鑽表，在戲中飾演暖男的他被問及「如何幫女友戴項鍊」時，他大笑說卡地亞這麼貴，千萬不要掉在地下，而且最好在床上佩戴，一看大家全都想歪，連忙補充「珠寶若是掉了，還有棉被接住」，惹得哄堂大笑。

吳品萱也以一襲酒紅色禮服搭配祖母綠項鍊與耳環，紅綠撞色更添時尚品味。

(中時 )