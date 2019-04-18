長榮航空勞資調解會議日前第3次協調破局，桃園市空服員職業工會明（19）日將召開會員代表大會，決定是否罷工。勞動部部長許銘春今日表示，沒有工會會輕易啟動罷工，長榮航空資方應釋出最大善意，盡可能與工會對話，解決爭議。

許銘春表示，勞動部與桃園市勞動局都很關心此次長榮航空勞資爭議，也派代表參與調解會議，她私下也曾跟桃園市長鄭文燦見面交換意見，希望能共同努力促使此次勞資爭議案順利協商。

許銘春說，罷工是一件很辛苦的事，如果不是不得已，沒有工會會輕易選擇罷工，罷工也不是工會的目的，工會最終是希望公司能正視他們的聲音跟需求，她希望長榮航空能釋出最大的善意，盡其可能與工會對話。

許銘春也提醒長榮資方，在協商過程當中，任何不當對待工會幹部的手段都不是解決問題的方法，她呼籲勞資雙方能冷靜理性的坐下來談，不論什麼管道，都希望勞資能尋求共同解決的方法，勞動部及勞動局也會一起努力來協助。

但對於之前華航機師罷工引發罷工預告期修法，許銘春則重申，勞動部反對罷工預告期入法。

(中時 )