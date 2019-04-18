台中港碼頭工人18日到台中港務分公司，拉白布條抗議105號碼頭將由「公用碼頭」變更「專用碼頭」，並反對經營權將給沅宏公司，影響工作權及生存權，另質疑任由業者銅土底泥汙染8座碼頭水域；台中港務分公司強調，絕無以公權力強制指定到港船舶之裝卸公司，一直以來均要求清理底泥，已限期業者6月底前完成清理。

台中市碼頭倉儲裝卸職業工會近300人，18日上午前往港務分公司拉白布條抗議圖利特定利益團體，高喊「反對壟斷」、「反對獨占」，理事長薛明郎並遞交抗議書。

常務理事林崑池表示，港務分公司執意將105號碼頭由「公用碼頭」變更「專用碼頭」，疑圖利特定利益團體，裝卸工人將失去工作權、生存權。他並質疑台中市政府、港務分公司聯手包庇銅土業者，肆意汙染台中港8座碼頭水域。

台中港務分公司唐伯芬指出，裝卸業務已全面民營化，承攬業者依市場競爭機制自由攬貨，絕無利用公權力強制指定到港船舶之裝卸公司。針對銅土汙染台中港水域，已責成裝卸公司清理碼頭岸邊沉積底泥，並限期6月底前完成清理。

港務分公司指出，106號碼頭預計2020年底完工，屆時該碼頭南段250公尺將與105號碼頭北段60公尺合併作為公用碼頭，風電船靠泊空檔時，也可提供煤炭以外之散雜貨船靠泊裝卸。

環保局表示，台中港碼頭長期為重點查緝對象，經查環保局前於2014年及2015年皆查獲運輸業者因輸送精化銅(COPPER CONCENTRATES)致汙染環境情事，均依違反海洋汙染防治法規定共計裁罰40萬元罰鍰，並要求業者完成改善在案。

(中時 )