不僅大老闆依賴祂，市井小民也離不開媽祖，日前郭董的媽祖託夢說引發各界熱議，有名急診醫師的病患因為骨折就醫，醫師建議患者開刀治療，但即使多次說明，病患卻堅持要先出院回家問神，讓醫師感到相當無奈。

醫師白永嘉，18日在臉書《急診醫師的眼睛》PO文，表示有名患者髖關節骨折就診，檢查後醫師建議他開刀治療，並且「向家屬和病患說明檢查情形」、「已再次跟病患及家屬討病情」、「已跟病患與家屬說明患者目前情況處置目的及可能...」不過就算醫師再三解釋，病人仍要求離院，其的理由竟是「堅持要回家問媽祖」。

醫師無奈地表示，「髖關節骨折，不要問媽祖可以嗎？」也讓網友看了哭笑不得，有網友認為其實醫師回說「媽祖婆有來跟我說，你這要開刀啦……」也有網友認為「這種事情很常發生在年長者的身上...」，不過信仰雖然可以給人力量、指引，但媽祖也不能代替醫生，也不能幫信徒過人生。

(中時電子報)