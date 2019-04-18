今年國際世界財產權日以「奮力奪金：智慧財產權和體育」為主題，研究中發現，雖然台灣運動員競賽水準很高，全民對運動也非常支持，事實上台灣運動產值卻非常低，最主要原因是對智慧財產權不夠重視，中華民國專利師公會決定從運動這個領域開始多加推廣智財權觀念，並在今天和台灣運動產業協會簽下合作備忘錄，共同推動重視運動智慧財產權。

中華民國專利師公會和台灣運動產業協會、中華職棒球員工會合作，針對台灣上百位職棒球員進行問卷調查，結果顯示八成球員不熟悉何謂「運動智慧財產權」，更不清楚智慧財產權（Intellectual Property，簡稱IP）包含了商標、專利設計、著作權、發明及新型專利權等項目，七成五球員則對運動IP可申請的相對應項目了解不足，將近六成五球員對近年運動產業知名的IP侵權案沒有印象，更有高達九成運動員不知道智慧財產權問題該找誰諮詢。

有鑑於問卷調查顯示球員對智慧財產權資訊了解不足的情況，也希望更多人能了解智財權，中華民國專利師公會在台灣運動產業協會協助下，決定主動從運動開始讓智財權更加普及，在下周五國際世界財產權日之前，呼籲政府重視及保護運動產業，避免球員成為「盜版標靶」，盼今年成為「運動IP保護元年」。

中華民國專利師公會理事長林宗宏以台灣球迷熟悉的棒球名將陳金鋒為例，表示：「台灣很多選手非常有名也很有實力，像是陳金鋒，可惜選手們對於個人肖像權、個人商標權，好像了解不深，導致無法產生太多價值，他期許所有運動選手及運動組織，能夠了解智慧財產權，以及如何運用智慧財產權產生更多價值。」

林宗宏補充，肖像權就是自己的價值，國際上最有名的範例就是美國「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），帶來的運動產值高達幾十億美元，台灣則是陳金鋒的運動產值相當高，因此包括他的中文名字到英文名字，都可以註冊商標權，而且不只在台灣，在美國、大陸這些更大的市場，更要確保自己的商標權，「申請商標權金額並不貴，大約幾千塊，真正價值在於運動選手有名後、努力開拓個人商標之後，帶來的價值是無限的。」

林宗宏並舉例，現在常常看到本人沒有註冊，反倒是其他人註冊了名字的商標權，導致常常遇到名字本人無法得利，而是他人得利，所以提醒有前途的運動員，或是剛開始起步的年輕選手，一開始就要對智慧財產權有所了解。

台灣運動產業協會理事長徐正賢指出，他接收的資訊中，其中一個就是陳金鋒在退休的運動價值依然居高不下甚至更高，中華職棒目前為止，球員進入職棒要簽一個合約，合約已經把自己的肖像權讓渡給球團，近幾年球隊紀念商品設計越來越多元化，銷售金額非常高，如果職棒球員工會和球團可以在肖像權使用給球員更多協助，相信能幫職棒球員增加非常多產值。

徐正賢表示，未來協會計畫推出課程傳達相關觀念給運動員，他並說：「而且現在媒體網路化嚴重，肖像權使用更加頻繁，侵權情況越來越嚴重，如果今天各運動項目的市場價值可以了解，相信可以幫助球員在價值上帶來很多效果。」

(中時電子報)