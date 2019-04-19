正修科大時尚生活創意設計系傳捷報！「新一代金點新秀獎」從65校137系所6315件作品脫穎而出，參展24組作品，一舉入圍28個獎項，高入圍率在全國大專院校視覺傳達設計類單一科系勇奪全台之冠。

正修科大表示，今年入圍的參賽組別中，「畫話易經」、「森林販賣部」、「彩虹島」等作品更同時獲得雙項大獎入圍的肯定，視覺傳達設計類有「畫話易經」，是由「創造思考」法，將易經卦爻辭中的十款走獸類動物文字意象，以傳統白描技法轉化成具有意味的圖像，作為應用視覺圖像來解易經的另類思維方式。

工藝設計類中，學生透過人類迫害而瀕臨絕種的動物為靈感，創作立體角色模型「森林販賣部」，將五種瀕臨絕種的動物化身為攤車老闆，販售在人類心中具有價值的身體特徵，希望人類能夠吃替代品，放過動物的下一代，以反諷黑色幽默，增加視覺上的震撼，加深人們對台灣原生動物的保護意識。

包裝設計類也有不少亮眼作品，「彩虹島」紀實與存續逐漸沒落的原民文化，以米為題，發展各族米食包裝，如達悟半穴居米食包裝，附上飛魚乾調味包，包裝以卡榫結構重現建築風貌，而祭典節慶則為視覺表現。

(中時 )