即將在近期服役的中共海055大型驅逐艦，一直是大陸媒體最愛拿來與其他國家比較的戰艦，主要因為其裝備先進、艦體巨大、艦載火力更強。從各種比較055驅逐艦的文章來看，大多認為它是能與美國朱瓦特(Zumwalt)比肩的強大戰艦，僅可能因缺乏隱形功能而略遜一籌。不過美國媒體則認為，兩艘戰艦各有特色與強項，功能亦不盡相同，唯一相同的特徵應是兩艘都是排水量超過萬噸的大型戰艦。

美瓦特艦與中共055艦對陣

美媒《國家利益》報導說，朱瓦特隱形戰艦經過漫長而昂貴的研發建造過程後，終於在2016年投入使用，目前只建造了3艘，艦長183公尺，排水量14500噸，是目前在役的最大型水面戰艦（航空母艦不計入戰艦之列）。而中共海軍自行設計建造的新型萬噸級水面戰艦055艦，已有一艘準備服役，即將完成的至少有3艘，還有4艘正在分段建造中。

報導說，中共公布的訊息可知，055艦是做為保護航空母艦的驅逐艦，其功能與美軍的柏克級神盾驅逐艦及提康德羅加級巡洋艦相近。這些具備神盾系統的導彈驅逐艦或巡洋艦，美海軍大約有100艘。而朱瓦特艦並非用來取代這些導彈驅逐艦，而是另有其他作用，預備做為近岸火力支援的戰艦，這與055艦的功能完全不同。

055型近期可能開始服役，服役後將成為亞洲體型最大、火力最強的水面戰艦。外傳首艦將成為大陸國產航母的驅逐艦，主要擔任防空任務。其艦上擁有類似神盾防空系統的SP-1有源相控陣雷達，這種雷達對於航空母艦極為重要，沒有強大的雷達與導彈防護網，航空母艦根本哪裡都去不了。反觀朱瓦特艦是美軍30年來第一種未使用神盾系統的主要水面戰艦，足以證明它將不會擔負航母護衛功能。

報導說，因此055型很難直接拿來與朱瓦特相比較。朱瓦特艦未來可能依靠其隱形功能單獨行動，以兩門155mm艦砲加上射程120公里以上的導彈，為兩棲登陸部隊進行近岸火力支援。

055艦的船體形式與戰鬥布局非常傳統，甲板與艦艏有部份做了減少雷達特徵的嘗試。而朱瓦特艦則全船體採用雷達隱形設計，包括艦上的傳感器與砲塔。朱瓦特艦必須單獨在近岸行動，隱形功能非常重要，從055做為護衛艦的功能來說，則沒必要採取隱形設計。

報導說，055艦有128具導彈發射器，採用傳統型集中布局，數量比美軍最大的提康德羅加級導彈巡洋艦還要多6具。朱瓦特艦則只有80具，排列於艦身兩側，與傳統布局不同，主要是還要利用發射具的裝甲它來強化艦體防護能力。

整體而言，朱瓦特艦的設計與功能都是革命性的，可能開闢新的戰術運用。從有戰艦以來，海軍從未設計專門用於部署敵方近岸的大型戰艦，因為雷達和導彈的發展，這種近岸戰艦防衛過於脆弱，但朱瓦特艦的隱形功能可以勝任這種任務。因此，若要與055艦相比，顯然兩種戰艦除了噸位相近之外，很難找到較接近的共同特徵。

(中時電子報)