社會局副局長謝琍琍（左1）及愛心企業副總涂洪茂（右1）跟演員們一起表演。（林雅惠攝）

5月即將在高雄文化中心至善廳登場的喜憨兒劇樂團年度公演活動，今年精心打造新劇碼「最珍貴的禮物」，憨兒力維、星皓、瑀農、威運帶來一段劇情讓大家先睹為快，社會局副局長謝琍琍及愛心企業聯邦銀行副總涂洪茂也在客串一角，以行動支持喜憨兒推動藝術療育與公演活動。

憨兒演員皓皓加入劇團已有10年，自閉症的他，情緒與口語表達困難，在社交互動方面也有障礙，但隨著參與劇團的演出，除了表演技巧有所成長外，不少情感表達的技巧漸漸有所突破。

皓皓從一個安靜或遭遇有情緒發生時，會有重複性行為出現，到近期能夠逢人便說聲「早安」，以及能夠直接口語表達出自己的不開心，這都代表著皓皓已漸漸學會如何進行情感表達。

皓皓的母親說，對於自閉症的孩子肢體的碰觸是排斥的，但是在角色的扮演及情節的鋪陳，幫助憨兒在情緒上接受這微妙的靠近，對於情感的表達有大大的進展。

聯邦銀行副總經理涂洪茂表示，聯邦銀行認購高雄及台北共四場1000張公演門票，廣邀銀行貴賓與弱勢團體入場支持，另外購買2500盒由庇護工場生產的點心餐盒，提供給每一位現場參與的貴賓與志工朋友，希望大家一同給予憨兒們更多的支持與掌聲。

(中時 )