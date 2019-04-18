頭前重劃區內唯一精品休閒輕豪宅--賓陽悦容莊，未開案之際就吸引許多鄰居搶先看，難得一見規劃又在捷運公園旁，60秒步行即達捷運與公園，菁英網美指名購買，小坪數1房2房3房戶戶大面窗，生活館多達16項設施，泳池更是與W HOTEL知名團隊合作，營造法式休閒風格，主打入住賓陽悦容莊，就像天天住飯店。

賓陽悦容莊生活館多達16項設施，營造法式休閒風格。

享樂無極限 我住這裡我驕傲

該案生活會館設施多達16項，強調多元化、精緻化、實用化，一樓七米挑高大廳搭配石材設計與法式藝術吊燈，每天回家就像住飯店一樣令人驕傲，一樓生活會館更採用通透又可分隔使用設計，長達40米的延伸規劃，可分為社交沙龍、紅酒廚房、饗宴區、兒童遊戲活動區，二樓KTV、運動酒吧、小國賓、高爾夫模擬練習室更可以一次讓你虛擬練習打擊全球240個球場，與W HOTEL設計同團隊合作的露天無邊際泳池、法式休閒戶外區，更是全家團聚BBQ好去處。頂樓健身房更是現代人紓壓必備，三面落地大面窗賞景還可遠眺101，社區每一處空間都讓人忍不住打卡分享。

賓陽悦容莊與星巴克門市為鄰，幸福指數直線飆升。

萬坪森活 奢華的綠洲

世界知名的建築，都在公園旁。城市的景觀不斷在更迭創新，唯一不變的就是綠地與大樹帶給現代人一種心靈的療癒。想要居在交通生活便利的城市，心靈卻依舊渴望擁有大自然的空間，捷運旁的住宅還有可能再增加，公園宅的戶數只會越來越少，該案100米就到萬坪頭前公園，池塘、綠地、大樹、遊戲場、籃球場、公園是城市沙漠中的綠洲，也才是真正全齡化設施，住在公園旁即是一種奢華的生活象徵。

賓陽悦容莊在今年即將開通的幸福捷運站旁100米，生活機能、交通便利一級棒。

頭前重劃區 好機能 好便利 好幸福

頭前重劃區的好許多人不知道，不僅擁有重劃區整齊劃一美麗的街廓，光區內就有4座大公園，更令人羨慕的是機能完善充足，緊鄰宏泰市場、幸福商圈，婆婆媽媽最愛的傳統市場跟上班族最便利的全聯頂好，幾乎一街一家便利店，過個馬路口就有星巴克，幸福指數直線飆升，為極少數發展成熟的重劃區，該案又在今年即將開通的幸福捷運站旁100米，捷運開通後，機能加上交通一定是重劃區黑馬。

賓陽悦容莊

新莊頭前重劃區 唯一休閒住宅

16項多功能設施 法式私人會館

貴賓專線：(02)2996-9168

https://www.chestlavie2019.com/

接待中心：新北市新莊區思源路368號

格局規劃：1房、2房、3房

投資興建：賓陽建設股份有限公司

工程營造：建國工程股份有限公司

企劃銷售：豪廣國際行銷有限公司

(中時電子報)