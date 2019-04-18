桂綸鎂對於能夠參與電影感到榮幸。

第72屆坎城影展18日公布入圍名單，台灣影人表現不俗，包含桂綸鎂主演的《南方車站的聚會》入圍主競賽單元，得知入圍後她表示：「這是導演和團隊一起的努力，能夠參與，我非常榮幸。」另趙德胤執導、吳可熙、宋芸樺、夏于喬主演的電影《灼人秘密》入圍一種注目競賽單元。

相較於桂綸鎂，《灼人秘密》劇組則激動許多，趙德胤、吳可熙雙雙開心到在臉書上表示已淚噴，宋芸樺則說：「聽到入圍時，開心到忍不出叫出聲來！」她當時為電影看100部電影跟書，還特意閉關，「自己雖然還沒看過電影，但很期待上映後的成果，加上第一次演出的作品入圍坎城影展，很期待有機會可以跟大家一起走紅毯！」

成功轉戰大銀幕的夏于喬感謝劇組：「非常開心，非常恭喜導演還有第一次寫劇本就有那麼好成績的可熙，有榮幸參加這部電影，覺得相當幸運，所有團隊都非常專業。」

韓片則有南韓名導奉俊昊和國民影帝宋康昊4度攜手合作的懸疑新作《寄生上流》，不負眾望進入正式競賽單元，這也是導演奉俊昊繼電影《玉子》後再次角逐金棕櫚獎。

(中時 )