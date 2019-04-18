品木宣言愛地球公益快閃店。（品木宣言提供）

品木宣言迎接世界地球月邀請「陽光女神」蔡詩芸擔任「品木宣言地球月活動大使」，18日起在華山1914文創產業園區樹前草地種樹。

蔡詩芸近幾年致力於環境保育議題，不斷向大眾分享自身的環保理念，現場她提到：「現在我都避免使用一次性的商品，尤其是不能分解的塑料，自己也會隨身攜帶環保餐具，例如水壺、餐具等等，希望大自然環境不要遭受破壞。」

蔡詩芸最近熱衷於網球運動，被問到如何進行膚質保養，她提到「我特別喜歡使用品木宣言的靈芝水，除了皮膚曬後獲得補救之外，產品本身又是環保製成與採用天然成分，不會對環境造成太大的負擔，因此我很推薦。」

「品木宣言愛地球公益快閃店」從18日起至5月1日在華山文創園區盛大舉辦，特別採用溫室概念為設計，透亮的玻璃店裝，搭配內部綠色植栽，讓人宛如置身於自然森林之中；快閃店旁設置的「種子鉛筆拍照打卡區」，超現實的鉛筆和樹木從環保袋中長出，象徵環保概念如樹木般，從心中孕育而生，在拍照打卡時更能分享自己的愛地球宣言。

快閃店的內裝更販售多款明星商品，並透過消費公益捐款，銷售額的三分之一將捐款給慈心基金會，進行台灣北海岸的綠化，現場也贈送環保小物，藉此提倡地球的環境保護，更獨家與台中Kinber Made金帛手製霜淇淋跨界合作，推出聯名小樹冰淇淋。

(中時 )